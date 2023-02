De favoriete Vlaardingse plekjes van Bart: 'Bij deze kapsalon drink ik graag een biertje'

indebuurt.nlAls Vlaardinger denk je misschien alle plekken in de stad te kennen. Wedden dat je nog lang niet alles hebt ontdekt? Wekelijks vertellen locals jou over hun favoriete hotspots. Dit zijn de tips van Bart van Dorp (32) uit Ambacht.

Over Bart

In zijn studententijd woonde Bart met een vriend aan de Van Hogendorplaan, daarna in een kunstenaarswoning aan de Vossenstraat. Inmiddels woont hij met zijn vrouw en dochter van negen weer in Ambacht. “Ik ben daar geboren en getogen”, vertelt Bart.

Hij start 6 maart als manager bij De Kroepoekfabriek. “Ik ben altijd al verbonden geweest met het Vlaardingse poppodium. Met de band SRS stond ik er in het voorprogramma van De Staat tijdens het openingsconcert. Ik speel gitaar en ik zing, al laat ik dat laatste liever over aan anderen.”

Broekpolder

Het eerste dat bij Bart opkomt als we hem vragen naar zijn favoriete plekken in Vlaardingen is de Broekpolder. “Het voelt als iedereens achtertuin. Ik houd heel erg van sporten en dat doe ik daar veel. Het is een fijne plek om hard te lopen of om op je racefiets heen te gaan. Ik moet wel toegeven dat ik een mooi-weer-fietser ben.”

Proeflokaal de Kast

Als het tijd voor een biertje is, gaat Bart naar Proeflokaal de Kast. Volgens hem kun je er fijn vertoeven, vooral ook doordat er altijd goede muziek op staat. “De aandacht van het personeel is fijn en ze schenken er lekkere biertjes. De Kast zit er nog niet zo lang, het opende in coronatijd. Daardoor had het een valse start, maar het café op de Hoogstraat is absoluut een bijzonder plekje in Vlaardingen.”

Crossfit Vlaardingen

Uit zijn eerste hotspot bleek al dat Bart aardig sportief is. Toch doet hij het hardlopen en fietsen er een beetje bij, want de meeste tijd brengt hij door bij Crossfit Vlaardingen. “Het zit vlak bij de Kroepoekfabriek, dus daar kan ik mooi heen tijdens mijn lunchbreak. De coaches hebben een no-nonsense aanpak en behoren zelf tot de wereldtop. Ik vind deadliften helemaal top, maar bij cardio ga ik stuk.”

Zomerterras

Bart heeft niet alleen opgetreden in de Kroepoekfabriek, ook bij het Zomerterras stond hij op het podium met band SRS. Maar hij komt er ook graag als bezoeker. “Mensen gaan hierheen voor elkaar en niet vanwege de programmering. Dat maakt het zo leuk. De meest indrukkwekkende show die ik er ooit zag was van ZEP. Die gast maakt muziek in zijn eentje en laat vrienden op het podium rouleren.”

