De Erasmusbrug even veranderen in de Bram Peperbrug? Zo makkelijk is dat nog niet

De naam van een brug veranderen, is dat zomaar mogelijk?

,,Het is niet zo dat wij iedereen een eigen straat of brug geven, maar bij burgemeesters is dit wel vanzelfsprekend om te doen. Wij krijgen eerst een verzoek tot straatnaamgeving. Deze kan overal vandaan komen, maar in dit geval zal dat de gemeenteraad of het college van B en W zijn. Vervolgens adviseren wij over een plek en neemt het college uiteindelijk het besluit.”

Dus de Erasmusbrug omtoveren in de Bram Peperbrug is mogelijk?

,,Je wilt natuurlijk altijd een plek vinden die past bij de statuur van de persoon en de betekenis die iemand heeft gegeven aan de stad. In het geval van Bram Peper is de Erasmusbrug natuurlijk een logische plek. Hij is tenslotte de persoon die ervoor heeft gezorgd dat de brug er is gekomen. Ook is het voordeel dat de brug geen adressen heeft, waardoor we de naam gemakkelijker kunnen veranderen. Bij plekken met tientallen adressen moet je eerst in overleg met de mensen die er wonen om hun adres te laten aanpassen.”

Toch zijn er mitsen en maren...

,,Het klinkt heel makkelijk om de Erasmusbrug te hernoemen, maar het nadeel is wel dat de naam in het collectieve geheugen van de stad zit. Iedereen heeft het over de Erasmusbrug en zelfs al verander je de naam, mensen zullen het nog een generatie zo noemen. Dat is dus wel iets waar je goed over na moet denken.”

Stel de Erasmusbrug lukt niet. Wat zijn dan de alternatieven?

,,Je zou kunnen denken aan een standbeeld bijvoorbeeld, zoals burgemeester Van der Louw heeft gekregen. Of aan een park. Maar dat het een flinke zoektocht zal worden, is wel duidelijk.”

Poll Erasmusbrug of Bram Peperbrug? Erasmusbrug

Bram Peperbrug Erasmusbrug of Bram Peperbrug? Erasmusbrug (84%)

Bram Peperbrug (16%)

