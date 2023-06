De eikenprocessierups komt weer, maar (voorzichtig) goed nieuws: mogelijk valt het mee dit jaar

indebuurt.nl It's back! Dit is waarom je de 'Vlaarding­se' rivier­kreeft liever niet in de pan gooit

Dat de Amerikaanse rivierkreeft zich wel thuis voelt in Vlaardingen weten we al langer. Nu het zomer is kruipen ze weer gretig in het rond. Vooral waar grachten of sloten in de buurt zijn, kun je er weer over struikelen op straat. Lekker voor in de pan, toch? Nou, liever niet. Ze zelf vangen heeft grote gevolgen.