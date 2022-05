De een vindt de betekenis belangrijk, de ander vindt het puur mooi: Anouk maakt kaarsen met kristallen

’s Avonds lekker een kaarsje aansteken, wie vindt dat nou niet gezellig? Daar is Anouk Been (22) uit Rotterdam het helemaal mee eens. Ze ging er zelfs zo ver in op, dat ze zelf kaarsen ging maken, maar met een extra touch: kristallen ín de kaars. ,,De laatste tijd zijn kristallen ineens heel populair.”

Sinds september verkoopt zij dit onder de naam My Sweet Crystals. Een eigen bedrijf was nooit een ambitie van haar, totdat haar vriend er in 2020 eentje opstartte voor zichzelf. ,,Ik hielp hem daarbij en ik vond dat zó leuk, misschien zelfs wel iets té leuk.” Het idee van ondernemen bleef een tijdje rondhangen, totdat ze van het ene op het andere moment op het idee kwam van de kaarsen.

Volledig scherm Anouk combineert kristallen met kaarsen. © My Sweet Crystals

Op zijn beloop gaan

Snel bestelde ze alles wat ze nodig had. Hard werken wordt beloond, want na avonden door te werken verkocht ze na een week al haar eerste kaars. ,,Ik was inderdaad behoorlijk snel begonnen”, lacht ze. ,,Ik weet niet of dat voor iedereen werkt, maar ik liet de dingen op zijn beloop gaan en voor mij ging dat goed.”

Quote Sommigen zijn meer bezig met de betekenis van kristallen en anderen vinden het puur mooi om te zien. Het is net waar je voor open staat Anouk Been, My Sweet Crystals

Sinds een aantal maanden verkoopt ze ook losse kristallen op haar webshop. ,,Ik merkte vanuit mijn klanten dat er behoefte aan was, ze staan namelijk voor bepaalde boodschappen.” Een maankristal kan bijvoorbeeld je vrouwelijkheid in je oproepen of juist de mannelijke energie.

Dit is overigens niet wetenschappelijk aangetoond, vertelt Been. ,,Ik snap het dat het voor sommige mensen wat zweverig klinkt. Sommigen zijn meer bezig met de betekenis erachter en anderen vinden het puur een mooi kristal om te zien. Het is net waar je voor open staat.”

Ambitie

Ook al was ze voorheen niet bezig met ondernemen, nu ze het eenmaal doet, groeit haar ambitie bij wijze van met de dag. ,,Ik ben bezig met een nieuwe website en kom binnenkort met een nieuwe collectie. Ik wil de komende tijd gebruiken om mezelf als merk nog beter neer te zetten.”

Daar wil ze hard voor werken, want wellicht haar brood hiermee kunnen verdienen zou ze fantastisch vinden. Want volgens haar is er niks leukers dan een handgemaakt product te verkopen.

Volledig scherm Naast kristallen in kaarsen verkoopt ze ook nog losse kristallen. © My Sweet Crystals

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.