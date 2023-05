De chirurgijns deden het werk, de doctoren voelden de pols!

Pim Fortuyn Prijs toegekend aan Vlaamse politicus Bart De Wever

De Vlaamse politicus en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever krijgt dit jaar de Pim Fortuyn Prijs. Volgens de jury durft hij ‘zonder meel in de mond de moeilijke thema’s van onze tijd zoals integratie en immigratie aan de orde te stellen. Zijn kritische stem is daardoor onmisbaar in politieke debatten’.