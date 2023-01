LezersbrievenBurgemeester Aboutaleb had het in zijn nieuwjaarsrede over duizenden doden die zijn omgekomen bij het bombardement op Rotterdam. Maar volgens meerdere lezers heeft hij het bij het verkeerde eind. Op 14 mei 1940 zouden tussen de 800 en 900 mensen zijn omgekomen. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten .

Duizenden doden 1

Burgemeester Aboutaleb spreekt in zijn nieuwjaarsrede over duizenden mensen die bij het bombardement van Rotterdam het leven verloren. Het officiële cijfer dat tot op heden gehanteerd wordt bedraagt tussen de 800 en 900. Dit aantal is al ernstig genoeg, maar de burgemeester dient zich wel aan de feiten te houden.

Frans van Leur, Capelle aan den IJssel

Duizenden doden 2

Zonder iets af te willen doen aan de ernst van het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 moeten we ook waken voor overdrijving en mythevorming. Zo heeft burgemeester Aboutaleb het over ‘duizenden doden’. Dat is simpelweg niet waar. Officiële schattingen komen uit op 800 a 900 dodelijke slachtoffers. Wat veel mensen niet weten is dat er tijdens geallieerde bombardementen op Rotterdam zelfs meer mensen zijn omgekomen. Ook in een internationale context valt het Rotterdamse bombardement betrekkelijk in het niet vergeleken met de bombardementen op diverse Engelse, Duitse en Japanse steden. Bij een aantal van die bombardementen kwamen tienduizenden mensen in een keer om. Golven van honderden bommenwerpers richtten vaak urenlang verwoestingen aan. In Rotterdam waren het 90 heinkels gedurende een kwartier.

Louis Frank, Rhoon

Duizenden doden 3

Haal de Tweede Wereldoorlog er maar weer bij. De burgemeester maakt zich terecht boos. Hij is woedend op de spreuken die werden geprojecteerd op de Erasmusbrug. Voor het gemak worden de opstellers geframed als fascisten. Dat maakt een verbinding leggen naar de oorlog gemakkelijk. Hij had het misschien beter kunnen hebben over polarisatie, extremisme of racisme. Nee, we kiezen voor het bombardement. Wat mij stoort als het gaat om 14 mei 1940 dat niet heel Rotterdam werd gebombardeerd, maar het centrum. Er zijn geen duizenden doden gevallen, maar naar schatting 850.

Theo van Leest, Capelle aan den IJssel

Havenman van het jaar

Wat een leuk dat Jan Overdevest Havenman van het Jaar 2022 is. Het ondernemen zat al in je bloed Jan. Je ouders hadden de kaaswinkel op de Putselaan. En zelf stond je al toen je jong was op de markt op de Pretorialaan. Wij woonden boven de kaaswinkel en als het nodig was mochten mijn ouders de telefoon in de winkel gebruiken. Ik heb je nog heel vaak gezien als je op de markt bezig was. Zelf zijn we in 1983 verhuisd naar Hoogvliet. De benoeming van Havenman van het jaar is dik verdiend. Hoop dat alles goed gaat met je.

Je buurmeisjes, Ingrid en Anja Bijl

