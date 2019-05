De beloftes van het nieuwe Erasmus MC een jaar na de grote verhuizing

column ‘Door de Erasmus­brug om te toveren in de kleuren van de Nederland­se vlag staan we 1-0 voor’

11:45 Mijn hele leven heb ik erop gewacht. Het Eurovisie Songfestival was in Rozenburg een ware happening bij de Turkse gemeenschap. Men was voor Nederland én Turkije. Het gezin met het beste televisietoestel kon rekenen op bezoek. Er werd gegeten, gedronken, geklapt, gezongen. De kinderen vielen op de bank of op de grond in slaap totdat het festival was afgelopen. Ik werd ouder en fanatieker, maar de zenuwen waren altijd weer killing. Ook als je wist dat er niet gejuicht ging worden.