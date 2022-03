De Baan krijgt nóg een woontoren en de bouw van Downtown gaat snel beginnen

Hij is knalblauw, gemaakt van tonnen staal en hangt pal boven drukke snelweg, maar wat is het?

Hij is knalblauw, gemaakt van tonnen staal en hangt pal boven de drukke snelweg. Rara, wat is dat voor een constructie? Het is de ‘lanceerneus’ waarover een nieuwe snelweg bij Rotterdam in zeventien delen over het Terbregseplein wordt geschoven.

10 maart