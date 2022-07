De aanpak van Rotterdam-Zuid krijgt unaniem lof, behalve in Rotterdam zelf

Wie een positief verhaal over Rotterdam-Zuid wil vertellen, neemt het Annie M.G. Schmidtplein als decor. Tien jaar geleden zag je hier alleen voorbijrazende bussen. Nu rennen aan de ene kant kinderen het prachtige nieuwe zwembad in en uit, en wandelen aan de andere kant gezinnen het prachtige Theater Zuidplein in, of de bibliotheek ernaast. Ertussen zitten jonge stelletjes aan vrolijk gekleurde tafels op het terras van het hippe restaurant Lisa. Zelfs de stoeptegels hebben vrolijke kleuren.