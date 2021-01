De 8-jarige Joeke Rovers bestormt de wereld: ‘Er gebeurt iets magisch als ze voor de camera staat’

Op het bed springen en patatjes bestellen. Dat is het eerste wat Joeke doet als ze samen met haar vader Lennart Rovers voor een fotoshoot in het buitenland zit. ,,Wij zien dat als vader-dochteruitje. Lekker qualitytime. Het is ongeveer eens per maand een dag. Wat doen we dan, Joeke?” Daar hoeft ze niet heel lang over na te denken: ,,Schoenen uit en salto’s maken!” roept ze enthousiast. ,,O, en hamburgers eten!”