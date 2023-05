DCV’er Sven Hentzen gaat kapot op de Kilimanjaro: ‘Dacht het met twee vingers in de neus te doen’

Met video's Al duizenden euro’s voor Feyenoord-fan Hannie, die foto van overleden zoon meenam naar de huldiging

Dat Feyenoord veel voor mensen betekent is duidelijk. Maar voor Hannie betekent de club wel heel veel. ,,Ik had hier willen staan met mijn zoon, maar die is afgelopen december overleden’’, vertelt Hannie aan ESPN tijdens de huldiging op de Coolsingel. In haar hand heeft ze een foto van haar overleden zoon. Het interview ontroerde zoveel mensen, dat binnen vijf uur ruim 12.000 euro is opgehaald via een crowdfunding om Hannie een ‘onbekommerd weekje weg’ cadeau te doen.