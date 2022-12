Davina Michelle blikt terug op laatste show van 2022 en Danique Bossers vindt winterparadijsje in Oostenrijk

Davina Michelle blikt terug op haar laatste show van 2022! Net voor de feestdagen stond de zangeres in de Trix in Antwerpen. Het concert had eigenlijk al begin december moeten plaatsvinden, maar werd door ziekte uitgesteld. ,,Thanks Antwerp”, schrijft ze bij de reeks concertfoto’s.

Als er in Nederland geen sneeuw valt, zoekt Danique Bossers het wel op in het buitenland! Samen met haar gezin pakte ze de koffers en vertrok ze naar het Oostenrijkse Gerlos voor een échte wintersportvakantie.

Tijd voor een feestje! Het dochtertje van Robert Doornbos, Jada, is 7 jaar geworden. Helaas pakte het verjaardagsfeestje niet helemaal uit zoals gepland, omdat Jada nog steeds ziek is. ,,Maar die gaan we snel inhalen”, belooft de trotse vader.

Patricia Paay is blij dat alle feestdagen weer voorbij zijn. ,,Het zijn meer vreetdagen haha. Tweede kerstdag bij mijn schoonouders in België geweest en die had werkelijk zo haar best gedaan voor het diner. Heb echt veel te veel gegeten, maar alles was ook zo lekker”, schrijft ze op Instagram. ,,Nu alweer twee dagen gezond met sapjes en, veel groenten en vitamine!”

2023 staat nu écht voor de deur. Een mooi moment voor John de Wolf om een lieve foto van zijn vier kleinkinderen bij de kerstboom te delen. ,,Op naar een mooi, gezond, succesvol 2023.”

Vrienden zijn belangrijk, weet ook Monique Noell. Op Instagram deelt ze een foto van ,,haar meiden”. Sommigen zijn al meer dan 30 jaar in haar leven! ,,Ik ben dankbaar voor zo’n fijne loyale groep vrouwen om mij heen! Ik houd van jullie.”

Nu het jaar bijna voorbij is, reflecteren veel mensen op alles wat er in 2022 gebeurd is. Zo ook Koen Pieter. ,,Wat kan erin een jaar veel veranderen. Gelukkig ben ik er weer bij dit jaar. Ontzettend dankbaar, ook al valt het niet altijd mee.. met deze mensen in mijn leven lukt het mij”, deelt hij op Instagram.

