Dave von Raven krijgt te maken met een bizar toeval en Judeska gaat aan de slag als grondstewardess

indebuurt.nl Deze toffe dingen doe je dit weekend in Rotterdam (10 - 12 februari)

Joehoe, gefeliciteerd! Je hebt de week weer overleefd. Trek je glitterpak uit de kast, want het is tijd om weekend te vieren. In Rotterdam zijn weer 1001 leuke dingen te doen, en wij tippen een paar van onze favorieten. Trommel je vrienden op en ga genieten!

9:13