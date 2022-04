Dave von Raven bezingt zijn geliefde Rotterdam met oud nummer in nieuw jasje: 'In originele tekst rijmt niks’

De nieuwe single is er weer eentje met een knipoog. Voor het nog uit te komen album The Kik hertaalt Eurovisie bewerkten de Rotterdamse Nederbeatles bekende songfestivalliedjes, waaronder de Nederlandse inzending uit 1980 van Maggie MacNeal: Amsterdam. Die werd door Dave von Raven vakkundig omgebogen tot een meezinger over de stad waarin hij opgroeide: ‘Rotterdam Rotterdam, waar ik m’n eerste biertje nam, in Rotterdam Rotterdam, leggie zo onder de tram’. Dave schiet meteen in de lach. „Ja, niet trem maar tram. Dat rijmt hè! In de originele tekst rijmt helemaal niks joh: ‘In Amsterdam Amsterdam, is van alles aan de gang’. Ja, dat zal wel, maar het rijmt niet.”