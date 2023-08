Dave slaapt dit weekend nauwelijks: mede dankzij hem kan iedereen snacken tijdens GP in Zandvoort

Van liefde op het eerste gezicht tot 70 jaar getrouwd: ‘We hebben hard gewerkt én ontzettend geboft’

Tweede Kerstdag 1946, dat is de dag dat Roel (95) en Trijntje (93) Dijkstra elkaar voor het eerst zien. Het bal na de cabaretavond vergeten zij nooit meer, want sinds dat moment zijn ze samen. Van die bijna 77 jaar is het echtpaar 70 jaar getrouwd. ,,Wij gingen pas leven, écht leven na de oorlog.”