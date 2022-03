Dat is tof: Rotterdam krijgt een dancefestival voor kids én hun ouders

Flamingo’s maken fotogenie­ke tussenstop aan de rand van Rotterdam: ‘Dit is wel een heel bijzonder gezicht’

Dat vogels graag overwinteren in de Eendragtspolder bij Rotterdam is bekend. Maar dat ook Chileense flamingo’s zich zo dichtbij de stad thuis voelen, is voor boswachter Jonathan Leeuwis nieuw. ,,Het is toch wel heel bijzonder als je ineens twee van die roze zuurstokken in het water ziet staan.”

9 maart