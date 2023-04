‘Dat feestvierders donderdag uit wegwerpbekertjes drinken is eigenaardig’

Ivo (48) maakt zélf markt schoon, nu vuilnisop­ha­lers dagenlang staken

De gevolgen van de afvalstaking beginnen zich voorzichtig af te tekenen in Rotterdam. Maar niet als het aan Ivo Rodermans (48) ligt. Met vrijwilligers komt hij in actie en gaat hij zelf, na afloop van de markt aan het Grote Visserijplein, de boel schoonmaken. ,,Alles wat je opruimt en dus niet meer in de natuur ligt, is mooi meegenomen.’’