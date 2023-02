Dansen op de Laurenskerk: deze spectaculaire show komt naar Rotterdam

indebuurt.nlWaaghalzen die aan touwen hangen en langs de buitenmuren van de Laurenskerk dansen. Klinkt gaaf toch? Het wordt binnenkort werkelijkheid, want de voorstelling ‘Dans naar de Hemel’ komt naar Rotterdam.

De reizende danstheatershow van de erfgoedparade is op 17 en 18 maart in onze stad. Dansers en freerunners showen hun skills op, aan, buiten en in de iconische kerk.

Verticale dans

De Grote Kerk in Beverwijk en Goes en de Havenkerk Schiedam gingen al voor. Nu is het Rotterdamse icoon aan de beurt. Een groep professionele dansers, topatleten en muzikanten gebruiken de binnen- en buitenruimte van de Laurenskerk als hun podium. Ellen Klaus, productieleider van de erfgoedparade: “Het publiek gaat samen met de artiesten op avontuur door de Laurenskerk.”

De spektakelshow bestaat uit een mix van verticale dans, stunts, orgelmuziek en lichten. Wat verticaal dansen is? Er worden touwen aan de kerktoren gehangen en de dansers bewegen zich via de muren naar beneden. Even voor de duidelijkheid: de Laurenskerk is zo’n 65 meter hoog. Brr…

Kaarten

Tickets voor ‘Dans naar de Hemel’ bestel je via de website van de ergfoedparade. Op 17 maart kun je kiezen voor tijdslots om 17.00 en 21.00 uur en op 18 maart om 16.00 en 20.00 uur. Kaarten kosten 12,50 euro voor volwassenen en 9,75 voor kinderen tot en met 12 jaar, 65-plussers en studenten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!