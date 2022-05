Dansen aan de Oude Haven: geliefd uitgaansgebied voor jong én wat ouder

Commentaar Traangas hier, traangas daar, traangas is in Marseille de hulp in de huishou­ding

Het mooie van een reis naar het buitenland is het thuiskomen in het vertrouwde Nederland, waar de zaken best goed blijken geregeld. Een retourtje Marseille is genoeg om te weten dat de Rotterdamse politie het zo slecht nog niet doet.

6 mei