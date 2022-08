Dankzij het lef van een 30-jarige Zeeuwse ingenieur is Rotterdam nu een wereldstad

Fans van Excelsior, Sparta en Feyenoord eensgezind: ‘Wij zijn dé voetbal­stad van Nederland’

Drie eredivisieclubs in één stad. Rotterdam beschikt over die luxe. Fans van Excelsior, Sparta en Feyenoord kijken reikhalzend uit naar liefst zes stadsderby’s in het komende seizoen, dat dit weekend begint. ,,Dat je als Rotterdammer voor Sparta of Excelsior bent. Dan is er toch iets misgegaan!?”

6 augustus