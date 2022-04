Dankzij dit Rotterdamse society-paar kunnen we naar Baroeg Open Air (en vele andere festivals)

Dankzij, het klinkt zo naar, maar zonder die allesverwoestende Duitse bommenregen op 14 mei 1940 had hun huismuseum aan het Haringvliet nog bestaan. Dan was de Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot, die na hun dood met de erfenis voor het pand had moeten zorgen, nooit veranderd in een fonds voor de cultuur. De Rotterdamse schrijver Robert J. Ligthelm (1946) vertelt het allemaal in zijn nieuwe historische boek ‘Verzameld, verwoest, maar niet vergeten’.