Dankzij dit gemaal kun je wonen in de natte polder, maar niemand die dat nog weet

Kostbaar wandkleed was een hoogtepunt, maar in februari komt Art Rotterdam nóg beter uit de verf

Ze waren dik tevreden - Art Rotterdam kon zijn duizenden bezoekers het voorbije weekeinde tenslotte een wandkleed tonen dat voor 150.000 euro een nieuwe eigenaar had gekregen - maar het kan nóg beter. De volgende editie van de kunstbeurs annex kunstweek in de stad is weer als vanouds in februari.

24 mei