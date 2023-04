Dankzij de Marathon zijn Ruud en Elles al 23 jaar samen: ‘Deze datum is belangrijker dan onze trouwdag’

Dogan Corneille per direct weg bij Excelsior Maassluis: ‘Deze beslissing doet me veel pijn in mijn hart’

Dogan Corneille (49) en Excelsior Maassluis zijn per direct uit elkaar. De trainer en het technisch management team zijn in goed onderling overleg tot de conclusie gekomen dat dit in het belang van de club momenteel de beste oplossing is. Steye Jacobs, die volgend seizoen als nieuwe hoofdtrainer zou fungeren, neemt per direct het stokje over.