Daniel (28) werd als laatste gekozen bij gym. Later won hij gouden medailles: ‘Jiu Jitsu was mijn redding’

Nog geen beslissing vanuit Rome over aanwezig­heid Feyenoor­ders: ‘Gecompli­ceer­de zaak’

In Rome is nog geen beslissing genomen over de aanwezigheid van Feyenoord-supporters bij de wedstrijd AS Roma - Feyenoord op donderdag 20 april. Dat laat een woordvoerder van het Prefettura di Roma, een kantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de stad, desgevraagd weten.