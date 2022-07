Dagje naar het strand? Maasvlaktestrand vandaag niet bereikbaar

Park is na 40 jaar toe aan vernieu­wing, maar meer bezoekers hoeven er niet te komen: ‘Moet je niet willen’

Park Hitland is veertig jaar oud. Logisch dat wordt gekeken waar en hoe het recreatiegebied aanpassing behoeft, zegt directeur Ton Aker. Want groot onderhoud is geboden. En de wensen van recreanten zijn veranderd, al hoeven er niet per se meer bezoekers te komen.

21 juli