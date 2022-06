Dader sticht twee keer brand bij woning Rotterdamse vrouw: ‘Ze schrok wakker en zag vuur’

Werf Royal IHC in Krimpen aast op miljardenk­lus onderzeebo­ten: ‘We hebben goede hoop’

Een onderzeeboot bouwen is een klus waar je u tegen zegt. En een dure grap, want in Den Haag ligt een budget van 3,5 miljard euro klaar om vier van die enorme vaartuigen te fabriceren, als vervangers van de huidige, licht bejaarde ‘Walrussen’. Royal IHC in de Krimpense Stormpolder hoopt een deel van dit megakarwei binnen te loodsen. ,,Want dan staan we ook vooraan bij het onderhoud.”

22 juni