D66 worstelt met Rotterdamse ‘metoo’-zaak: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Stadion de Kuip stuurt gepeperde rekening na vandalisme bij bekerfina­le via KNVB naar Ajax

Ajax-fans hebben flink huisgehouden tijdens de bekerfinale. Hooligans bekogelden de ME met vuurwerk en mannen met bivakmutsen drongen een PSV-vak binnen. Amsterdamse fans pleegden bovendien opnieuw vernielingen in het stadion van aartsrivaal Feyenoord. De minister van Justitie is woedend over het geweld.

18 april