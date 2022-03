D66-kandidaat Joan Nunnely ontheven uit haar functie vanwege hoge plek op de lijst

Update Op het gemeente­huis wapperde de vlag van Oekraïne, totdat hij in brand werd gestoken

De vlag van Oekraïne bij het gemeentehuis van Albrandswaard is dit weekend in brand gestoken. Burgemeester Jolanda de Witte noemt het een in- en intrieste daad. ,,Het vernielen van de vlag van een land dat onze steun hard nodig heeft, is een klap in het gezicht van het Oekraïnse volk.’’

