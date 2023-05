Culinesse krijgt culinair reuzenrad en VIP-kaarten, maar wil geen luxe feestje worden: ‘Dat is geen doel’

column Hoorde zo’n oliebol voorstel­len om politiepos­ten neer te zetten, maar waar moet je beginnen?

En zo zitten we hier opeens in een spannende maffiaserie op Netflix of Videoland. Met drugscriminelen, hardwerkende, maar onmachtige politiemannen en een goedwillende burgemeester in een reddeloze, radeloze stad met een wereldhaven waar van alles gebeurt dat het daglicht niet verdragen kan.