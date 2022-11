Cryptische boodschap op Krimpense deur na kogel door raam

Opvallend: Het was de derde keer dat deze rijtjeswoning onder vuur is genomen in een paar maanden tijd. Ook deze keer vlogen de kogels door het raam en de jaloezieën het grote raam aan de kant van de straat. ,,Gelukkig raakte niemand gewond’’, zegt de politie.

Twee keer eerder beschoten

Rond half twee 's nachts -het moment van het schieten- zou de bewoner hebben geslapen. Het was eerder twee kaar raak in juli, waarna de burgemeester de woning voor minstens twee weken sloot. In deze maand was ook de geweldsgolf, waarbij vele woningen onder vuur werden genomen en explosieven afgingen. Dit najaar is dit geweld nog niet gestopt.

Het beschieten of plaatsen van explosieven wordt gezien als intimidatie, veelal na een conflict onder criminelen waarbij de een de ander een boodschap wil geven zonder dat er gewonden of doden vallen. Soms wordt een doelwit afgeperst of is er een ruzie tussen bekenden. Soms wordt de verkeerde woning belaagd, steeds vaker is het familie die slachtoffer wordt.

Hulzen veiliggesteld

De politie probeert ten eerste de schutter op heterdaad te betrappen. Lukt dit niet? Dan volgt direct uitgebreid onderzoek. Ook zaterdag in alle vroegte werden hulzen veiliggesteld en de situatie ter plekke in kaart gebracht. Tegelijkertijd wordt gekeken wat een mogelijk motief kan zijn. Bij de Acacia kan de recherche hierbij terugvallen op het eerdere onderzoek.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De politie vond twee hulzen bij de woning aan de Acacia. © MediaTV

Als het vermoeden is dat er een link bestaat met andere beschietingen of explosies, dan gaat een regionaal team ermee aan de slag. Het blijkt keer op keer moeilijk om de uitvoerder van de intimidatie te pakken én ook de opdrachtgever. Vaak worden jongeren ingeschakeld voor deze klussen, via pleintjes maar ook sociale media.

,,Ze hebben geen idee met welke criminelen ze zich inlaten’’, zei Wietske Straathof, portefeuillehouder jeugd van de Rotterdamse politie, eerder hierover. ,,Ze weten niet wie de opdrachtgever is of wat het verhaal achter het verzoek is. Ze voeren gewoon hun opdracht uit.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.