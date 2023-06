Cruiseschepen kunnen vanaf 2024 gebruik maken van walstroom bij Cruiseport Rotterdam

Stads­strand in Rotterdam krijgt steeds meer vorm: ‘Het is echt geweldig, ik kan niet wachten’

Mocht je al even niet in Rotterdam-Zuid zijn geweest en de Rijnhaven in het bijzonder: ga eens kijken. Wedden dat je wordt verrast? In de haven ligt namelijk ‘opeens’ een riant strand. Dat belooft heel wat moois voor de toekomst.