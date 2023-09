Creatievelingen laten zien wat ze allemaal achter de voordeur maken

indebuurt.nl Marsha kwam door Miss World verkiezing uit haar depressie: 'Ik zie weer wat ik de wereld te bieden heb'

In oktober staat de Vlaardingse Marsha Lispet in de finale van Miss World Nederland 2023. Een hele eer, want daar kom je niet zomaar. Voor Marsha is het meer dan een eer, want dankzij haar deelname aan de verkiezing werd ze uit haar depressie gehaald én krijgt ze de kans om anderen te helpen die hiermee kampen.