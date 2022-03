Corona-uitval bij stembureaus: ‘Niemand kan voorspellen wie zich ‘s ochtends afmeldt’

Nee, de verkiezingen staan niet onder druk, verzekert Paul Tissingh, voorlichter van de gemeente Rotterdam, meermaals. ,,Maar het is een enorme puzzel om voldoende mensen te vinden voor alle stembureaus’’, zegt hij. Dat is tot dusver gelukt. Maandag en dinsdag zijn alle vijftig bureaus voor de ‘vroegstemmer’ volgens plan geopend. Woensdag, als het écht verkiezingsdag is, zijn er maar liefst vierhonderd Rotterdamse stembureaus. ,,Het ziet ernaar uit dat alles open kan en we voldoende mensen hebben. Maar zeker weten doen we niet. Niemand kan voorspellen wie er ziek wordt en zich ‘s ochtends afmeldt. Dan moeten we snel schakelen en kijken of we nog een vervanger kunnen vinden.’’