Corona is op z’n retour, maar long covid niet: nieuw onderzoek moet tot betere behandeling leiden

De een lijdt aan extreme vermoeidheid. Een ander is steeds benauwd of heeft last van concentratieproblemen. Waar iedereen opgelucht ademthaalt dat corona ons niet meer zo dwars zit, daar weten mensen met long covid nog absoluut niet waar ze aan toe zijn. Een nieuwe studie moet eindelijk licht werpen op deze gevolgen van corona.

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland en Erasmus MC hebben samen 207.000 euro ontvangen, van de Stichting BeterKeten, om uit te dokteren hoe long covid het best kan worden aangepakt. Het gaat in de eerste plaats om een inventarisatie van de behandelingen die deze patiënten in de voorbije tweeënhalf jaar hebben gekregen en wat het best lijkt te werken.

Bedoeling van hoofdonderzoeker en longarts Gert-Jan Braunstahl van het Franciscus is om tot een behandelwijze te komen die helemaal is toegesneden op de klachten van iedere afzonderlijke long covid-patiënt; juist omdat de verschijnselen zo verschillen. Hij doet dat in samenwerking met zijn collega’s van het Erasmus, Merel Hellemons, Joachim Aerts en Rita van den Berg-Emons.

Nog weinig bekend

Er is nog altijd weinig bekend over long covid. De oorzaak is te vinden in de gevolgen van celschade, restanten van het corona-virus in je lichaam en een minder werkend immuunsysteem. Al sinds begin dit jaar maakt Braunstahl werk van long covid, waar mogelijk honderdduizenden Nederlanders mee te maken hebben gekregen.

Bekend is ondertussen dat ‘zo’n 95 procent van de patiënten op den duur volledig herstelt’. De onderzoeker hoopt onder meer met specifieke voedingssupplementen dat ‘op den duur’ te kunnen verkorten, met name als het gaat om vermoeidheidsverschijnselen. ,,Het herstel duurt te lang’’, constateerde hij toen al. In het nieuwe onderzoek wordt ook een uitweg gezocht voor alle andere symptomen van long covid.

Volledig scherm Het team dat de cheque kreeg overhandigd en long covid aan een nader onderzoek gaat onderwerpen: (v.l.n.r.) hoogleraar longgeneeskunde Joachim Aerts , de longartsen Gert-Jan Braunstahl en Merel Hellemons en hoofddocent Revalidatiegeneeskunde Rita van den Berg-Emons. © Franciscus Gasthuis

