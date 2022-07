Containers met gevaarlijke stoffen omgevallen op Maasvlakte door kraan die spontaan beweegt

Op het strand in Rotterdam is verkoeling nooit ver weg: ‘De plas is diep, dus lekker koud’

Bij de Zevenhuizerplas in Nesselande waan je je in een tropisch resort. Met een uitgestrekt strand, waar zonaanbidders massaal neerstrijken op prachtige, zomerse dagen. Maar waar vind je verkoeling als een hittegolf over het land dendert? Geen nood, want behalve een verfrissende duik in het water kun je op nog veel meer manieren de warmte van je af spoelen. ‘De plas werkt als een natuurlijke airco’.

