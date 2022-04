Constructiefout (en reparatie à 850.000 euro) Lage Erfbrug voor rekening van de gemeente

Circa 850.000 euro. Dat is de schade van de onverwachte problemen met de Lage Erfbrug in Rotterdam-West. Medio januari werden constructiefouten ontdekt in de brug, die in 2008 voor bijna zeven miljoen euro was vernieuwd. De gemeente besloot de brug onmiddellijk omhoog te zetten en meldde dat de reparatie zeker een maand zou duren. Dat was iets te optimistisch, tot eind maart bleef de brug afgesloten voor het straatverkeer.