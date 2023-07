Conservator Boijmans Van Beuningen wordt directeur van Italiaans museum

MET VIDEO Waaghalzen duiken van De Hef: ‘Elke keer vanaf nieuwe locaties springen blijft spannend’

„Die adrenalinerush zorgt ervoor dat ik blijf springen, mezelf blijf uitdagen’’, zegt Ginni van Katwijk (38). Zij dook dinsdagmorgen van De Hef midden in Rotterdam. ,,Elke keer is het spannend.” En dan is er ook nog de ‘heel Nederlandse angst’ dat ze op een fiets terechtkomt.