Conflict drillrapgroepen zit mogelijk achter explosie in Spangen

IK ZEG JE Lotti woont vlakbij het centrum van Rotterdam: ‘Vaak blijven vriendin­nen bij mij slapen na het stappen’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Lotti Verhoog maakte met haar band een CD voor hun profielwerkstuk. Ze leerde een belangrijke les. „Voortaan ga ik eerder beginnen en beter plannen!”

18:39