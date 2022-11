Complete verrassing voor de buitenwereld? Buiten beeld werd al jaren gewerkt aan deze coalitie

Denk? De raadsleden van Leefbaar Rotterdam kijken elkaar verbaasd aan. Had hun collega Robert Simons het nou net over samenwerken met Denk? Die migrantenpartij, de ‘lange arm van Erdogan’, die net met veel kabaal de Rotterdamse politiek binnen is gestormd: dat is toch zeker de láátste partij waar we wat mee te maken willen hebben?

Verslaggever Peter Groenendijk over de coalitievorming (tekst gaat verder onder de video):

Het is de nazomer van 2018 en in het Van der Valk-hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel likt Leefbaar Rotterdam de wonden. De partij is een paar maanden eerder veruit de grootste geworden, maar viel tijdens de coalitieonderhandelingen buiten de boot. De grote vraag die nu voorligt: hoe voorkomen we dat het over vier jaar wéér misgaat?

Het is Robert Simons die het balletje opgooit. De voormalig stuurman, al jaren actief voor Leefbaar maar voor de verkiezingen op een magere negende plek gezet, houdt een presentatie over de koers voor de komende vier jaar. Zijn boodschap: de partij moet af van de harde rechtse koers van de afgelopen campagne, die was ingegeven door de angst voor de PVV en Forum. Leefbaar moet minder polariseren, meer samenwerken en voor iedereen openstaan. ,,Ook voor Denk”, zegt Simons. Sommige fractiegenoten kijken hem aan of hij gek is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eén iemand begrijpt het wel: Leefbaar-bestuurslid Pieter van Hoof. Van Hoof, een ondernemer die zijn bedrijf verkocht en veel tijd in de partij steekt, vindt ook dat Leefbaar een andere toon moet aanslaan. Misschien vinden sommige kiezers het te soft, maar ze willen óók dat hun stem loont en hun partij weer eens gaat besturen. Het roer moet om.

Flamboyante leider

Een jaar later praat Simons er weer over, nu met iemand van buiten zijn partij: Vincent Karremans. De jonge, flamboyante VVD-leider wist zijn partij in 2018 wél in de coalitie te krijgen. Wel met vijf partijen, allemaal linkser dan de zijne. De volgende keer wil hij liefst met Leefbaar besturen en hij heeft het gevoel dat Simons de man is met wie hij daarover moet praten.

Volledig scherm De vier hoofdrolspelers van links naar rechts: Vincent Karremans (VVD), Robert Simons (Leefbaar), Faouzi Achbar (Denk) en Chantal Zeegers (D66). © Sanne Donders

Ergens in 2019 hebben ze in Brasserie Lookies voor het eerst een afspraak. Lookies heeft de beste spareribs van Nesselande, een terras met rieten parasols en een fenomenaal uitzicht op de Zevenhuizerplas. Het is een thuiswedstrijd: bij de laatste verkiezingen kregen Leefbaar en VVD in deze wijk samen 60 procent van de stemmen. Als heel Rotterdam zo stemde, zouden ze samen een coalitie kunnen vormen.

20 jaar en centimeter

Karremans en Simons komen uit verschillende werelden, schelen meer dan 20 jaar en centimeter, maar ze verstaan elkaar goed. En ze weten dat ze elkaar nodig hebben om hun doel te bereiken. De vraag is alleen: met wie? D66 is een logische partner. Maar waarschijnlijk zal nog een partij nodig zijn.

Volledig scherm Karremans (links) en Simons na een late vergadering in het stadhuis. © Sanne Donders

Simons begint over Denk. Karremans knikt meteen. Denk blijkt in de praktijk best mee te vallen, vindt ook hij. Ze zitten op veel terreinen zelfs dichter bij Leefbaar en de VVD dan andere partijen. Zo blijkt Denk een fervent voorvechter van de belangen van de automobilist.

Steeds vaker spreken Simons en Karremans af in Lookies. Soms eten ze er, soms maken ze een wandeling langs de Zevenhuizerplas. Leefbaar zal wel moeten veranderen, zegt Karremans meerdere keren. De toon moet anders. Als Leefbaar de harde rechtse toon uit 2018 aanhoudt, wordt het lastig om samen te kunnen werken met partijen als D66. Het is het geluid van politici als Tanya Hoogwerf, het raadslid dat al eens pleitte voor een speciale Marokkanenaanpak om ‘blanke ouderen te beschermen’. Met die hard rechtse koers haal je de coalitie niet, is de boodschap. Simons weet het.

‘Nederlandse nuchterheid, Turkse passie’

Intussen kijkt ook Denk vooruit. Na een stevig begin in de raad zoekt de fractie steeds vaker samenwerking met gevestigde partijen. Raadslid Faouzi Achbar kan het goed vinden met mensen als Simons en D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers. Met z’n drieën stellen ze een initiatiefvoorstel op om winkeliers meer ruimte te geven open te gaan op zondag. Het wordt een succes.

Denk in de coalitie? Het kan, zeggen ze bij Denk medio 2020 al tegen elkaar. Het past bij de ambities van Ejder Köse, Denks nieuwe landelijke partijvoorzitter. Köse, die een advocatenkantoor in Rotterdam-Zuid runt met de slogan ‘Nederlandse nuchterheid, Turkse passie’, wil dat zijn partij een serieuze rol in de Nederlandse politiek gaat spelen. Eerste stap: collegedeelname in een grote stad in 2022. En in Rotterdam, zegt hij, ligt een grote kans.

Pijnpunten

Achbar moet die kans verzilveren. Hij wordt in 2021 aangewezen als nieuwe fractievoorzitter. Achbar is ambitieus en laat intern al vallen dat hij best ooit wethouder zou willen worden. Als het AD hem in zijn eerste interview vraagt of hij ook met Leefbaar zou kunnen besturen, zegt Achbar: ‘Dat ligt vanwege hun uitsluitende standpunten niet voor de hand.’ Maar in werkelijkheid heeft hij er dan al meerdere lange wandelingen met Leefbaar-voorman Simons op zitten.

Achbar en Simons beseffen dat hun kiezers meer op elkaar lijken dan de buitenwacht denkt. Die wonen in dezelfde wijken, ervaren dezelfde overlast, zijn gehecht aan hun auto. Natuurlijk zijn er pijnpunten − de rechtse taal van Leefbaar over de islam, bijvoorbeeld − maar Simons verzekert Achbar dat Leefbaar het anders gaat doen. Simons en Achbar vragen elkaar: kunnen wij samen? Het antwoord: ja.

Volledig scherm Richard Moti (links) en Judith Bokhove tijdens een verkiezingsdebat. © Sanne Donders

Terwijl Leefbaar, VVD en Denk elkaar regelmatig opzoeken, doen drie andere partijen dat ook. Al sinds 2018 prikken wethouders Said Kasmi (D66), Judith Bokhove (GroenLinks) en Richard Moti (PvdA) regelmatig een vorkje, meestal in een van Kasmi’s favoriete Italiaanse restaurants. ‘P3’ noemen ze zich: de progressieve drie. Ze zijn close, zitten samen in de coalitie en willen dat na de volgende verkiezingen voortzetten. De naam van hun appgroep: ‘P3 Voor de stad van morgen’.

In de zomer van ‘21 krijgen ze er een tafelgenoot bij: Chantal Zeegers. Zij wordt gekozen tot lijsttrekker van D66, nadat Kasmi heeft besloten niet mee te doen. Zeegers, die in 2018 al eens solliciteerde als wethouder, is ambitieus. Tijdens de etentjes met ‘P3’ zegt ook zij dat besturen met GroenLinks en de PvdA haar voorkeur heeft.

Flinke discussie

Zeegers praat ook met anderen. Zij weet dat de versplintering op links een coalitie met drie progressieve partijen moeilijk gaat maken. Ze heeft een goede band met zowel Karremans als Achbar en luncht kort na haar uitverkiezing met Leefbaar-leider Simons. In Lookies, natuurlijk. Simons wil weten of D66 Leefbaar weer uitsluit, net als in 2018. Zeegers is duidelijk: besturen met Leefbaar heeft niet haar voorkeur, maar het kan wel.

Simons is dan inmiddels gekozen als lijsttrekker van Leefbaar. Er is flinke discussie binnen de partij, maar het bestuur − met dan nog Ronald Buijt aan het hoofd − kiest voor een gematigder koers, met maar één doel: Leefbaar het college in. In het nieuwe partijprogramma gaat het nauwelijks nog over de islam en op de kandidatenlijst komt Tanya Hoogwerf, in 2018 nog nummer twee, slechts op plek zes. De boodschap is duidelijk: Leefbaar matigt z’n toon.

Moti (PvdA) en Bokhove (GroenLinks) proberen intussen de ‘P3’ bij elkaar te houden. Zij willen voorkomen dat ze na de verkiezingen uit elkaar worden gespeeld. Ze bespreken hoe ze de campagne ingaan en wat ze zullen zeggen in hun lijsttrekkersinterviews in het AD. Met instemming lezen ze het interview met Zeegers, die zegt: ‘Een coalitie met de VVD én Leefbaar wordt voor ons heel ingewikkeld. (...) Als ze het licht zien en hun programma door de shredder gooien, misschien.’ Precies wat Moti en Bokhove wilden horen.

Volledig scherm Fragment uit het interview met Zeegers, dat zes dagen voor de verkiezingen verschijnt. © AD

Een paar dagen voor de verkiezingen eten de ‘P3’ nog eens samen, in het huis van Bokhove. In de beleving van Bokhove en Moti spreken ze daar nogmaals af dat ze bij elkaar blijven en niet voor een samenwerking met Leefbaar én VVD gaan. ,,Dan spelen ze ons tegen elkaar uit”, zegt Moti. Zeegers zegt ook dat het ‘natuurlijk altijd anders kan lopen’ en dat ze daar in dat geval open over zal zijn. Moti krijgt het gevoel dat Zeegers ineens een stuk cryptischer formuleert.

Paar biertjes

Als op 16 maart om 21.00 uur de stembussen zijn gesloten, heerst in het stadhuis een sombere sfeer. De opkomst blijkt dramatisch. Maar zodra de uitslagen binnenkomen, is iedereen toch vooral met zijn eigen resultaat bezig. In de chique Burgerzaal komt heel politiek Rotterdam bij elkaar.

Volledig scherm Simons viert feest in het stadhuis: onder zijn leiding is Leefbaar zojuist de grootste geworden. © Sanne Donders

Simons is opgelucht: als relatief onbekende lijsttrekker heeft hij Leefbaar toch de grootste gemaakt. Hij drinkt een paar biertjes, trekt Achbar in een hoek en vertelt hem wie hij als verkenner gaat voorstellen: oud-topambtenaar Hermann Jäger.

Achbar is nuchter − hij drinkt niet − en teleurgesteld: hij hoopte op winst, maar bleef steken op vier zetels. Simons wil weten of hij nog steeds gelooft in samenwerking met Leefbaar, VVD en D66. ,,Hoe zit jij erin, met deze uitslag?” Achbar: ,,Ja, dit zie ik zitten.” Simons: ,,Zeg dat dan maar tegen Hermann.” De twee slaan elkaar lachend op de schouders.

De volgende ochtend bellen Simons en Karremans uitgebreid met elkaar. Karremans is opgelucht: hij heeft net te horen gekregen dat zijn VVD niet op vijf, maar op zes zetels eindigt. En dat terwijl hij in de exitpoll van de NOS nog op vier stond! Ze praten even over Volt, een partij die Karremans ook nog wel als mogelijke coalitiepartner zag. Maar Volt haalde twee zetels: dan wordt de meerderheid te krap. Ze gaan voor Denk.

Dubieus knip- en plakwerk

Karremans belt met Sophie Hermans, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De relatie tussen de VVD en Denk in Den Haag is niet goed, sinds die partij in de ogen van de VVD filmpjes met dubieus knip- en plakwerk fabriceerde, waarna VVD’er Dilan Yesilgöz zelfs bedreigingen ontving. Maar als Karremans vertelt over zijn plan om met Denk in zee te gaan, reageert Hermans gematigd positief. ,,Jouw keuze, succes. Laat ze het maar een keer zien.”

Volledig scherm Karremans op de VVD-verkiezingsavond, net nadat de NOS-exitpoll is uitgekomen: vier zetels. Het zouden er uiteindelijk zes worden. Links naast hem Tim Versnel, rechts Dieke van Groningen. © Sanne Donders

Maar terwijl Simons, Karremans en Achbar er al uit lijken, gaat Zeegers de ochtend na de verkiezingen opnieuw naar het huis van Bokhove, om met haar en Moti te praten. Zeegers is opgelucht: ook zij krijgt er die ochtend nog een zetel bij.

Bokhove appt om haar te feliciteren en vraagt haar om bij elkaar te blijven en samen een progressieve coalitie te vormen. ‘Waarin jij de nieuwe bouwwethouder wordt :-))’, appt ze. Bij Bokhove thuis spreken de drie, in de beleving van haar en Moti, nogmaals af om bij elkaar te blijven en in de eerste ronde alleen met Leefbaar óf de VVD aan tafel te komen − niet met allebei. Zeegers zal later zeggen dat ze ook daar alle opties openhield.

Volledig scherm Alle fractievoorzitters komen na de verkiezingen bij elkaar, onder leiding van burgemeester Aboutaleb. © AD

‘s Middags komen alle fractievoorzitters bijeen in de collegekamer. Simons stelt Jäger voor als verkenner en de rest gaat akkoord. De dagen erna komen in dezelfde kamer alle fractievoorzitters een keer apart bij Jäger langs om hun voorkeur aan te geven. Simons, Karremans en Achbar opteren voor Leefbaar-VVD-D66-Denk. Moti en Bokhove pleiten voor een progressieve coalitie, met daarin in elk geval de P3 en hooguit één rechtse partij.

Bedonderd

En Zeegers? Zij zegt tegen Jäger dat ze voor een coalitie gaat met minstens één linkse partij aan haar zijde. Niet per se GroenLinks én de PvdA, dus. Leefbaar passeren terwijl die partij weer de grootste is geworden, vindt ze moeilijk, zegt ze tegen Jäger.

Op donderdag 24 maart, acht dagen na de verkiezingen, heeft Jäger al een plan. Hij vraagt de leiders van Leefbaar, VVD, Denk en D66 of ze met elkaar willen onderhandelen. Van de eerste drie weet hij het antwoord al, voor Zeegers is het lastiger. Een coalitie met Leefbaar én de VVD: in de krant had ze die optie voor de verkiezingen nog vrijwel uitgesloten.

Op vrijdagochtend vertelt ze het aan Bokhove en Moti, in het stadhuis. ,,Leefbaar wil met mij, VVD en Denk”, zegt ze. ,,En ik wil dat uitlopen.” Moti en Bokhove voelen zich bedonderd. ,,Je gaat nu voor de meest rechtse optie die er is!” zegt Moti. Maar Zeegers is vastbesloten.

Volledig scherm Robert Simons en Chantal Zeegers voor een bespreking in het stadhuis. © Sanne Donders

Er is één probleem: het nieuws lekt uit. Op vrijdagmiddag meldt het AD dat de vier partijen overwegen met elkaar te onderhandelen. De reacties binnen D66 zijn niet mals. In de groepsapp van D66-leden verschijnen negatieve berichten: hoe gaan we onze groene ambities waarmaken met drie vroemvroem-partijen?

Zeegers stuurt de dag erna een bericht naar alle leden in de appgroep. Nadat het AD vervolgens ook dat bericht citeert, wordt de appgroep gesloten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Die zaterdag wordt binnen D66 vurig gepleit om toch voor GroenLinks te gaan en niet voor Denk. Zo belt Kasmi met Zeegers om zijn voorkeur aan te geven. Ook GroenLinks zelf bemoeit zich ermee: alle raadsleden van D66 krijgen een belletje. Een gecoördineerde actie, waarbij de GroenLinksers hebben bedacht wie met welke D66'er de beste verstandhouding heeft. De boodschap: met ons kun je je groene idealen verwezenlijken.

Die zaterdag komt de fractie van D66 bijeen in Hotel New York. Zeegers heeft corona en moet thuisblijven, ze vergadert mee via een schermpje. Al snel blijkt dat de D66’ers toch eerst voor GroenLinks willen gaan, in plaats van Denk. Zeegers belt Jäger om het te vertellen en daarna Bokhove.

Niet plan A, maar B

Elders in de stad gebeurt dat weekend nog meer. Op zondag heeft Leefbaar-leider Simons in het geheim een afspraak met PvdA-leider Moti. Ze maken een wandeling langs de Zevenhuizerplas en ploffen neer op het terras van Tennisclub7. Simons wil weten of Moti zich een college met Leefbaar kan voorstellen. Moti is niet meteen enthousiast, maar inhoudelijk blijken Simons en hij minder ver uit elkaar te liggen dan Moti dacht. Ze gaan uit elkaar met de wetenschap dat ze niet elkaars plan A zijn − maar wél een interessant plan B.

Die zondagavond zit Moti in de tuin met een groep voetbalvrienden als Bokhove belt. Ze moeten praten. Bokhove rijdt naar Moti’s huis in Ommoord en komt rond 22.30 uur aan. Ze vertelt dat ze is gevraagd om te praten met D66, Leefbaar en de VVD. ,,Nu zijn we dus écht uit elkaar gespeeld”, zucht Moti. Bokhove belooft dat ze hem trouw blijft. ,,Ik ga je vasthouden.” Moti vertelt daarna over de afspraak die hij die ochtend met Simons had. Bokhove weet niet wat ze hoort. En denkt: hier kan ik wat mee.

Volledig scherm Robert Simons na een onderhandeling in het stadhuis, met secondant Gerben Vreugdenhil (links). © Sanne Donders

Op dinsdagmiddag 29 maart komen Simons, Karremans, Zeegers en Bokhove bij elkaar in de collegekamer, met Jäger. Zeegers denkt dat dit het begin is van een serieuze onderhandeling, maar ze is ook argwanend: ze is getipt dat achter haar rug ook andere gesprekken lopen.

‘Geen ja is nee’

Bokhove verrast iedereen tijdens het overleg. Of ze met deze drie partijen verder wil praten? Zo snel wil ze niet gaan, zegt ze. ,,De race is nog niet gelopen.” Bokhove zegt dat er ook nog andere gesprekken lopen, zoals die tussen Moti en Simons, en dat er meer mogelijkheden zijn. Ze noemt er een paar − onder meer een coalitie van Leefbaar, VVD, PvdA en GroenLinks.

Quote Dit is je kans. Doe je mee of niet? Vincent Karremans , Leider VVD Rotterdam

,,Zonder mij?” zegt Zeegers. Ze heft haar handen in de lucht. Zij heeft er nota bene voor gezorgd dat Bokhove hier zit en nu wordt ze door haar van tafel geduwd? Bokhove zal later zeggen dat dat haar intentie niet was: ze wilde duidelijk maken dat er nog meer trajecten liepen. Karremans en Simons maken slim gebruik van de situatie. ,,Ik laat D66 niet vallen!” zegt Karremans. En even later tegen Bokhove: ,,Dit is je kans. Doe je mee of niet?”

Bokhove hapt niet. Een college met Leefbaar én VVD: dat is niet hoe GroenLinks haar idealen wil verwezenlijken. ,,Daar kan ik nu geen ja op zeggen, eerst de verkenning afmaken”, zegt ze. ,,Geen ja is nee”, zegt Zeegers. Bokhove staat op en vertrekt.

Volledig scherm Zeegers, hier tijdens de uitslagenavond in het stadhuis. © Sanne Donders

‘s Avonds stuurt ze Zeegers een lange app. Ze vertelt dat ze een naar gevoel heeft over het gesprek en dat ze het gevoel heeft dat er met hen gesold wordt. ‘Ik snap de lastige situatie, maar wil je ook waarschuwen voor de manier waarop we uit elkaar worden gespeeld.’

Maar Zeegers is er klaar mee en zij niet alleen: Kasmi belt Bokhove ‘s avonds woedend op, om te vragen hoe ze zich zo buitenspel heeft kunnen laten zetten. Bokhove legt uit dat het een ultieme poging was de boel open te breken. Maar Kasmi is duidelijk. ,,Je hebt je eigen glazen ingegooid.”

De Buschauffeurs

Dat blijkt. Want meteen nadat Bokhove die dinsdag de collegekamer heeft verlaten, besluiten Karremans, Simons en Zeegers om Denk er opnieuw bij te vragen. Ze breken op en Simons mag zijn maatje Achbar het blijde nieuws vertellen. De volgende ochtend zitten de vier bij elkaar, en om 15.00 uur meldt het AD: ‘Leefbaar, VVD, D66 en Denk gaan voor nieuwe coalitie in Rotterdam.’

Niet veel later hebben de vier al een gezamenlijke appgroep. Karremans bedenkt de naam: De Buschauffeurs. Zo zullen ze elkaar vanaf dat moment noemen, verwijzend naar Bokhove, die haar gesprekspartners in de cruciale meeting in hun ogen voor de bus had gegooid. ,,Wel een elektrische bus natuurlijk”, grapt Karremans steeds.

Volledig scherm Achbar (links) en Simons met informateur Koolmees. © Sanne Donders

Al in het eerste onderhandelingsgesprek wordt duidelijk dat de vier allang weten waar elkaars grootste wensen en pijnpunten liggen. Onder leiding van informateur Wouter Koolmees − door Leefbaar aangewezen als geste naar D66 − lijkt het al snel eerder op een gezamenlijke zoektocht dan op keiharde onderhandelingen. Niemand haalt het onderste uit de kan, iedereen accepteert een paar maatregelen die pijn doen. Ook op lastige punten als het asielbeleid en sociale woningbouw.

Op één onderwerp staat wel een partij alleen: mobiliteit. D66 heeft de kiezer een autoluwe binnenstad beloofd. Er komt van alles op tafel, zelfs een heffing voor auto’s in het centrum, maar wekenlang is er amper voortgang en Zeegers vraagt zich even af of het wel goed komt.

Asielbeleid

Uiteindelijk beseffen de andere drie dat ze D66 tegemoet moeten komen. In de hele stad wordt betaald parkeren ingevoerd, parkeren in het centrum wordt duurder en het veelbesproken Maastunnel-experiment blijft gehandhaafd.

Hoewel de financiële ruimte beperkt is, komen de vier er inhoudelijk uiteindelijk wel uit. Ook over ingewikkelde onderwerpen als het asielbeleid. Dan moeten nog wethouders worden gevonden. De vier lijsttrekkers krijgen een plek in het college, maar wie nog meer?

Volledig scherm Karremans feliciteert Kuzu, die weer terug is in de raad. © Sanne Donders

Bij Denk is Tunahan Kuzu een van de namen die rondgaan als mogelijke tweede wethouder. Maar bij andere partijen ligt hij slecht − en dat weten ze bij Denk. Aan Kuzu kleeft nog het imago van het Denk van de eerste jaren. Kuzu hakt zelf de knoop door: hij stelt zich niet kandidaat, naar eigen zeggen omdat een rol in de luwte hem bevalt.

Wie wél enorm gewaardeerd wordt bij de andere partijen, is raadslid Natasha Mohamed-Hoesein. Zij wil zelf ook. Maar Denk kiest niet voor haar, maar voor raadslid Enes Yigit, tot verbazing van de andere partijen. Yigit geldt in het stadhuis niet als een hoogvlieger. Maar hij haalde bij de verkiezingen wel veel meer stemmen binnen dan lijsttrekker Achbar, al had dat ook met zijn Turkse achtergrond te maken: veel Turkse Rotterdammers stemmen nu eenmaal graag op een Turkse naam.

Geen vrouwen

Bij D66 is het makkelijk: de fractie kiest vol overtuiging voor Zeegers en Kasmi. Leefbaar gaat naast Simons voor oudgedienden Gerben Vreugdenhil en Maarten Struijvenberg. Geen vrouwen dus, al zijn er wel degelijk vrouwelijke sollicitanten. Tanya Hoogwerf is een van hen, maar ze weet al bij voorbaat dat ze vrijwel kansloos is. De partij heeft een andere koers gekozen en daar past zij niet bij.

Dan de VVD nog. Karremans vindt drie vrouwelijke kandidaten, allemaal buiten de fractie, maar ze zeggen om uiteenlopende redenen af. Als de andere partijen hun team al bijna rond hebben, verzucht Karremans tijdens een etentje met zijn oude fractie dat hij haast heeft.

Volledig scherm Karremans en Achbar schudden elkaar de hand voor de presentatie van het coalitieakkoord. © Sanne Donders

Bij dat etentje, in Café Soif in Delfshaven, zit ook Tim Versnel. Hij is net gestopt als raadslid. Maar als Karremans vertelt dat het waarschijnlijk om de post Werk en Inkomen gaat − zijn specialisme − besluit hij zijn vinger op te steken. Karremans twijfelt geen moment: Versnel ziet hij niet alleen als vriend, maar ook als groot talent. Dan maar geen vrouw.

Het team is rond, het coalitieakkoord ook. Er is alleen nog geen titel. Die komt van de man die vier jaar eerder voor het eerst over samenwerken met Denk begon: Robert Simons. De titel moet uitstralen dat verschillende groepen samenkomen, zegt hij in een overleg met de andere hoofdrolspelers in het stadhuis. ,,Eén stad. Hoe klinkt dat?”

Volledig scherm Robert Simons bij de presentatie van het coalitieakkoord. © Sanne Donders

Klik op het pijltje om door de tijdlijn te bladeren:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.