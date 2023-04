Compleet kerkhof gevonden bij bouw Koopgoot: ‘Heipaal was dwars door kisten heen geslagen’

Deze begraaf­plaats geeft extra ruimte aan kinderen om te rouwen om een geliefde

Kinderen die rouwen om een familielid of vriendje kunnen op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam terecht in een speciale gedenktuin. In de troostplek staat een kunstwerk van vijf huisjes waarin kinderen een tekening, steen of brief achter kunnen laten.