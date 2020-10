Commotie om arrestatie van corona-overtreder in metro: ‘We snappen dat beelden heftig zijn’

video Familie Lok gaat los met kerstver­sie­ring: ‘Extra sfeer kunnen mensen in deze tijd wel gebruiken’

18:50 De twee gezinnen Lok, die naast elkaar wonen in de Geullestraat in Rotterdam-Beverwaard, zijn er dit jaar weer vroeg bij. Zij hebben afgelopen weekend hun huizen volledig in kerstfeeststemming gebracht. ,,Dit jaar heeft de versiering wel een extra lading, de versiering is sfeervol en dat kunnen mensen in deze tijd wel gebruiken’’, vertelt Monique Lok.