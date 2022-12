College van Bestuur van de Erasmus Universiteit heeft spijt van politie-ingrijpen bezetting

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft spijt van de manier waarop zij de bezetting van het Sandersgebouw afgelopen maandag heeft beëindigd. Dat laten zij weten in een verklaring.

,,We handelden in overleg met de politie vanwege een externe veiligheidsdreiging, maar hebben niet voldoende kunnen doordenken wat de impact op de EUR-gemeenschap zou zijn”, aldus het bestuur in de verklaring.

Honderden wetenschappers steunen de studenten

Het politieoptreden, waarmee de bezetting van maandag mede op verzoek van het bestuur werd beëindigd, heeft voor veel boosheid gezorgd bij de actievoerders én wetenschappers.

Zo tekenden een groep van bijna 500 EUR-wetenschappers, en ook enkele wetenschappers van andere universiteiten, een open brief waarin ze hun verbazing uitspreken over de ontruiming. Dat meldde Het Erasmus Magazine, het onafhankelijke journalistieke platform van de Erasmus Universiteit Rotterdam, deze week. In de brief spreken de wetenschappers hun solidariteit uit met de studenten. ,,Dit is een fundamentele schending van fundamentele academische waarden en de vrijheid van debat en discussie op universiteitsterreinen.”

De wetenschappers schrijven hoe universiteiten door de geschiedenis heen altijd veilige toevluchtsoorden zijn geweest voor afwijkende meningen en dialogen. Ook vinden zij dat universitaire leiders worden geacht een veilige ruimte te creëren voor deze dialogen en kritische stemmen, zeker in tijden van maatschappelijke verandering. ,,Maar in plaats daarvan stuurt ons universiteitsbestuur de oproerpolitie erop af om vreedzaam protesterende studenten te arresteren zonder ook maar enige vorm van dialoog aan te gaan.”

Spijtbetuiging te laat

In de brief roepen de wetenschappers het bestuur op om onmiddellijk een dialoog te starten met de hele universiteitsgemeenschap. In de verklaring laat het bestuur weten dit ook te willen gaan doen op korte termijn. ,,We zullen zeer binnenkort verschillende evenementen organiseren om het gesprek te kunnen aangaan”, aldus het bestuur.

Voor OccupyEur komt de spijtbetuiging echter te laat. Op Instagram eisen zij het aftreden van het bestuur.

