Cocaïne tussen de appels: 1533 kilo met een straatwaarde van 115 miljoen euro onderschept

Verkeersru­zie met achtervol­ging tegen het verkeer in loopt uit de hand: vier aanhoudin­gen en één gewonde

Vier mannen zijn maandagavond op de Nieuwe Tiendweg in Krimpen aan den IJssel aangehouden, nadat een even daarvoor begonnen verkeersruzie compleet uit de hand was gelopen. In het tumult raakte één man gewond.

29 augustus