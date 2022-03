Coalitie met Leefbaar Rotterdam en Denk op tafel

Verkenner Hermann Jäger voerde de afgelopen week gesprekken met veel partijen. Op basis daarvan is het eerste voorstel ontstaan met de vier genoemde partijen. Vooral de combinatie van Leefbaar Rotterdam en Denk zou een unieke zijn: in het verleden botsten beide partijen veelvuldig.

Bij alle vier partijen is twijfel over de bijzondere combinatie, maar drie van de vier partijen - Leefbaar, VVD en Denk - lijken al bereid verder te praten. Voor D66 lijkt de afweging ingewikkelder: met name op het vlak van het klimaat en de rol van de auto in de stad zit de partij ogenschijnlijk verder van de andere partijen af. Partijleider Chantal Zeegers schreef in het verkiezingsprogramma nog dat ze ging voor een ‘progressieve coalitie’. De fractie van D66 moet dit weekend een knoop doorhakken over de mogelijke coalitie.