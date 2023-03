Coach Stephan moest meisje (17) weer zelfvertrouwen geven, maar hij pleegde ontucht met haar

Gewelddadi­ge overvaller in Vlaardin­gen sloeg elders nogmaals toe, denkt justitie: slachtof­fers geblind­doekt

Eén van de overvallers die een pasgetrouwd stel in Vlaardingen afgelopen zomer op zeer gewelddadige wijze zou hebben beroofd, sloeg volgens justitie eind vorig jaar nogmaals op vergelijkbare wijze toe in het noorden van het land. Slachtoffers zouden urenlang onder schot zijn gehouden terwijl ze geblinddoekt en vastgebonden waren. Vermoedelijk zijn de daders getipt over een mogelijke buit in de huizen.