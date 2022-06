Club moet dicht na schoten en dat is hard gelag voor deze kerkgemeenschap, die draaide als een ‘tierelier’

De directe aanleiding voor de sluiting is de schietpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag in de club. Rond 2.45 uur in de nacht werd er geschoten in de club, nadat begin mei al een 29-jarige Rotterdammer na een fatale mishandeling in de club om het leven kwam. Het doet de gemeente Rotterdam besluiten tot een spoedsluiting voor twee weken en dat is een hard gelag voor de kerkgemeenschap.