Club Blu opnieuw beschoten, schutter spoorloos

Column Ik ben gehard door alle ellende die ik heb gezien, maar soms komen dan toch de tranen

Precies twaalf jaar geleden deed ik mijn eerste, échte interview. Kan me niet herinneren waar het over ging: als stagiair voor deze krant rende ik van Rotterdam naar Voorne-Putten, schrijvend over buurtbingo’s tot aan jeugdcriminaliteit. De eerste keer dat ik in huilen uitbarstte staat daarentegen in mijn geheugen gegrift.

22 juni