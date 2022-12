Clown Don Christian zat twee jaar thuis te balen met kerst: ‘Kerstcircus in Ahoy, dat is pas thuiskomen’

Pootje over of rendieren zoeken: zoveel leuks te doen, de kerstvakan­tie is veel te kort

Ho-ho-ho! Nog effe en dan is het kerstvakantie. Weet u nog, vorig jaar, lockdown nummer zoveel, alles potjedicht. En dan nu. Dus, wat wordt het? De paden op, de lanen in? Schaatsen, theater, circus, kopje onder in het zwembad? De keuze is reuze en aan u. Een paar tips. Veel plezier!

21 december