Chicken lovers! Deze zaak opent tegenover Rotterdam Centraal

Opinie Investeren in de toekomst van Rotterdam-Zuid is investeren in heel Rotterdam

Rotterdam pompt 265 miljoen euro in Rotterdam-Zuid, maar aan die investering is tot nu toe de voorwaarde gesteld dat de gemeente alleen over de brug komt als het Rijk en woningcorporaties dat ook doen. Wat de Rotterdamse VVD betreft, laat de stad die voorwaarde los, schrijft VVD-raadslid Diederik van Dommelen. ‘Het is een investering in de hele stad.’