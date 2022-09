Chauffeur van ‘schutter’ Poolse supermarkt hoeft niet terug de cel in

De avond van maandag 15 maart werden door de politie vijf kogelinslagen aangetroffen in de etalageruit van supermarkt Monopolowy aan de Franselaan in Oud-Mathenesse. Dankzij een getuige die het kenteken van de vluchtauto noteerde, was de arrestatie van de eigenaar - een 21-jarige Rotterdammer - al snel een feit. De chauffeur ontkende niet achter het stuur te hebben gezeten, maar verklaarde niet te hebben geweten dat twee mannen die hij bij de supermarkt af moest zetten, een aanslag zouden plegen.

‘Chauffeur’ van schutter Poolse supermarkt is bang voor represailles: 'Meegezogen in criminaliteit’

De aanklager geloofde daar twee weken geleden tijdens de rechtszaak niets van. ,,Hij heeft de schutter afgezet en is opzettelijk behulpzaam geweest bij het ontkomen aan de nasporing en aanhouding door politie of justitie”, stelde hij. Hij nam de verdachte kwalijk dat hij na de beschieting met de vermeende schutter en de handlanger was gevlucht naar Capelle aan den IJssel. Volgens de advocaat van de chauffeur was hij weggereden omdat hij bang was dat er zou worden teruggeschoten.